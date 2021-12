Calciomercato Fiorentina, un tris di colpi per l’Europa: Italiano sogna (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Serie A è ferma, canonicamente, in questa fase deputata alle festività natalizie. Il calcio in generale, invece, fa i conti con i nuovi contagi del Coronavirus. Passato Natale e Santo Stefano, tutti i tifosi sono con lo sguardo rivolto verso l’alto per attendere i botti di Capodanno, con il mercato che adesso entra, davvero, nella sua fase clou. Nel mese di gennaio, infatti, aprono le trattative invernali (o di riparazione) che interessano tutti i club europei. È un buon momento per correggere il tiro cercando di sistemare gli errori fatti in sede estiva. Con la minaccia sempre più incombente portata dalla variante Omicron del Covid-19 sullo sfondo, tutti i club proveranno a gettarsi sugli obiettivi di mercato per migliorare le rispettive rose. Possibili blocchi del campionato o meno. Si muovono tutte le società, dalla massima serie alla Serie C. Il Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Serie A è ferma, canonicamente, in questa fase deputata alle festività natalizie. Il calcio in generale, invece, fa i conti con i nuovi contagi del Coronavirus. Passato Natale e Santo Stefano, tutti i tifosi sono con lo sguardo rivolto verso l’alto per attendere i botti di Capodanno, con il mercato che adesso entra, davvero, nella sua fase clou. Nel mese di gennaio, infatti, aprono le trattative invernali (o di riparazione) che interessano tutti i club europei. È un buon momento per correggere il tiro cercando di sistemare gli errori fatti in sede estiva. Con la minaccia sempre più incombente portata dalla variante Omicron del Covid-19 sullo sfondo, tutti i club proveranno a gettarsi sugli obiettivi di mercato per migliorare le rispettive rose. Possibili blocchi del campionato o meno. Si muovono tutte le società, dalla massima serie alla Serie C. Il...

Advertising

SaraMeini : #ikone Accordo definito. Domani le visite mediche per il calciatore a Firenze, poi le vacanze e il rientro in città… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per Jonathan #Ikone: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, #Ikoné è arrivato in città - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Fiorentina, ecco #Ikoné: il comunicato UFFICIALE del Lille - cmdotcom : #Fiorentina, ecco #Ikoné: il comunicato UFFICIALE del Lille -