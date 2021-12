Big E:”È un gran periodo per i wrestler di colore” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno speciale per Big E: il membro del New Day si è consacrato in singolo prima da campione Intercontinentale poi da Mr. Money in The Bank fino a conquistare il titolo massimo. Big E è attualmente il quarto WWE Champion di colore nella storia e di recente si è detto orgoglioso del grande successo che hanno riscosso i wrestler afroamericani attualmente presenti in WWE. Le parole di Big E Intervistato dall’Atlanta Journal-Constitution, Big E ha parlato del grande successo di Bianca Belair, Sasha Banks e Bobby Lashley. Le superstar citate sono attualmente tra le colonne portanti in WWE ed hanno trascorso un anno ad altissimi livelli, secondo l’attuale WWE Champion questi performer meritano appieno il loro successo ed hanno ottenuto queste opportunità per merito e non grazie al ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno speciale per Big E: il membro del New Day si è consacrato in singolo prima da campione Intercontinentale poi da Mr. Money in The Bank fino a conquistare il titolo massimo. Big E è attualmente il quarto WWE Champion dinella storia e di recente si è detto orgoglioso delde successo che hanno riscosso iafroamericani attualmente presenti in WWE. Le parole di Big E Intervistato dall’Atlanta Journal-Constitution, Big E ha parlato delde successo di Bianca Belair, Sasha Banks e Bobby Lashley. Le superstar citate sono attualmente tra le colonne portanti in WWE ed hanno trascorso un anno ad altissimi livelli, secondo l’attuale WWE Champion questi performer meritano appieno il loro successo ed hanno ottenuto queste opportunità per merito e non grazie al ...

