Alba Parietti, la FOTO dal passato è un colpo al cuore per i fan: “Meravigliosa oggi come ieri” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alba Parietti ha una bellezza senza tempo, oggi la showgirl ha voluto raccontare quando il famoso regista rimase affascinato dal suo corpo. La nota showgirl Alba Parietti ha fatto scalpore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha una bellezza senza tempo,la showgirl ha voluto raccontare quando il famoso regista rimase affascinato dal suo corpo. La nota showgirlha fatto scalpore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lostjnpieces : @GioCellRed NOI CHIEDENDO LA CARITÀ SD ALBA PARIETTI A COURMA CREPOOOO - andrewsword2 : RT @DIAVOLE13994496: Che suoneria avete sul vostro telefono cellulare ? Io. 'Only Music Survives' Di Alba Parietti - leopadanofe : RT @DIAVOLE13994496: Che suoneria avete sul vostro telefono cellulare ? Io. 'Only Music Survives' Di Alba Parietti - pisa676 : RT @DIAVOLE13994496: Che suoneria avete sul vostro telefono cellulare ? Io. 'Only Music Survives' Di Alba Parietti - DIAVOLE13994496 : Che suoneria avete sul vostro telefono cellulare ? Io. 'Only Music Survives' Di Alba Parietti -