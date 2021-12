Usa | Ghislaine Maxwell dichiarata colpevole di crimini sessuali

(Di giovedì 30 dicembre 2021), ex collaboratrice di Jeffrey Epstein, è statadida un tribunale di New York. Per i giudici, l'imprenditrice sessantenne è stata a tutti gli ...

Maxwell, ex collaboratrice di Jeffrey Epstein, è stata dichiarata colpevole di crimini sessuali da un tribunale di New York. Per i giudici, l'imprenditrice sessantenne è stata a tutti gli ...NON PERDERTI ANCHE >>> Caso Epstein,Maxwell è colpevole di crimini sessuali Il messaggio su Weibo: 'Preparati a boicottare Tesla'New York, 30 dic. (askanews) - Ghislaine Maxwell, ex collaboratrice di Jeffrey Epstein, è stata dichiarata colpevole di crimini sessuali da ...L’ereditiera britannica, presente in aula durante il verdetto, ha lasciato rapidamente il tribunale senza rilasciare dichiarazioni, né si è consultata con i suoi legali Secondo i giudici, la donna bri ...