Uomini e Donne, Ida Platano prende provvedimenti legali? ''Avete rotto la mi***ia'' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ida Platano, stufa degli attacchi personali che riceve quotidianamente sui social, si sfoga e sembra essere giunta al limite. Ecco cosa ha detto la dama di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ida, stufa degli attacchi personali che riceve quotidianamente sui social, si sfoga e sembra essere giunta al limite. Ecco cosa ha detto la dama di

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lilyrosemylove : RT @Claroasi1: Sophie: l’ultima cosa che vorrei è creare una storia sotto le telecamere Sempre lei tronista a uomini e donne e che salta d… - Enchanted_24 : È palese che chi proviene da Uomini e Donne/Temptation e finisce al GF il più delle volte sia un comodino senza alc… -