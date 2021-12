(Di giovedì 30 dicembre 2021) Per definire l'eventuale cessione di Deda parte della Juve ci affidiamo a uno dei più noti pensatori del secolo scorso, il ragionier Ugo Fantozzi: sarebbe una boiata pazzesca. Non ci sfugge la ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Un’assurdità perdere De Ligt. Dopo la BBC comanderà lui - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Un’assurdità perdere De Ligt. Dopo la BBC comanderà lui - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Un’assurdità perdere De Ligt. Dopo la BBC comanderà lui - Gazzetta_it : Un’assurdità perdere De Ligt. Dopo la BBC comanderà lui - emabignardi : @LiutPri @marioadinolfi E adesso sarò ancora più contento: ti lascio sparare l'ultima cartuccia poi ti blocco. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : assurdità perdere

La Gazzetta dello Sport

Per definire l'eventuale cessione di De Ligt da parte della Juve ci affidiamo a uno dei più noti pensatori del secolo scorso, il ragionier Ugo Fantozzi: sarebbe una boiata pazzesca. Non ci sfugge la ...Parlando sempre di, avete visto che la mod chiamata "Closed Cities Skyrim" aggiunge una ... davvero da non