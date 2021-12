Una vita: arriva la pace tra Miguel e Aurelio? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo i continui scontri e l’infinita rivalità tra i due, arriva la pace tra Miguel e Aurelio? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate Ecco le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita, in onda il 30 dicembre 2021. Secondo le trame ci sarà un confronto e una probabile riappacificazione tra due dei protagonisti più amati L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo i continui scontri e l’infinita rivalità tra i due,latra? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate Ecco le anticipazioni delle prossime puntate di Una, in onda il 30 dicembre 2021. Secondo le trame ci sarà un confronto e una probabile riappacificazione tra due dei protagonisti più amati L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : @ALICECOLOMBO5 @sbonaccini No ma scherzi? Vuoi togliergli il sottile piacere di sbagliare una misura dopo l'altra?… - RaiUno : Amante della lettura, corteggiata dal bello e meschino Gaston, l'uomo più popolare del paese, la giovane Belle sogn… - vaticannews_it : #29dicembre 'La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie“.… - winterfxlcon : @lizgrenat liz!! sei una persona fantastica e spero con tutto il cuore che il nuovo anno ti porti solo tante cose b… - FrancoConti60 : @La_manina__ Solo pochi 'Allocchi' rimpiangono Il governo Conte...vedove e vedovi fatevene una ragione, il passato… -