“Stammi lontana, è meglio per te”. GF Vip lite furiosa tra Sophie Codegoni e Lulù: è successo davanti a tutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Guerra nella casa del Grande Fratello tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. La bomba è esplosa nel pomeriggio di oggi. Pesante il confronto. Ancora una volta la discussione è partita intorno ad Alessandro Basciano. Nelle ore scorse Jessica Selassié aveva interrotto Sophie e Alessandro nella notte. Si era infatti presentata davanti al letto dove si stavano coccolando, interrompendo di fatto le loro effusioni come osserva il sito Funweek che riposta i tweet degli utenti. “Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” scrivono alcuni sui social alla vista dell’atteggiamento di Jessica Selassié. Anche la sorella Lulù nei giorni scorsi aveva provato a farla ragionare ma a quanto pare non intende rassegnarsi, nemmeno davanti all’evidenza. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Guerra nella casa del Grande Fratello traSelassiè. La bomba è esplosa nel pomeriggio di oggi. Pesante il confronto. Ancora una volta la discussione è partita intorno ad Alessandro Basciano. Nelle ore scorse Jessica Selassié aveva interrottoe Alessandro nella notte. Si era infatti presentataal letto dove si stavano coccolando, interrompendo di fatto le loro effusioni come osserva il sito Funweek che riposta i tweet degli utenti. “Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” scrivono alcuni sui social alla vista dell’atteggiamento di Jessica Selassié. Anche la sorellanei giorni scorsi aveva provato a farla ragionare ma a quanto pare non intende rassegnarsi, nemmenoall’evidenza. ...

