Sciacalli su Mauro da Mantova. Cruciani non ci sta e fa bene

(Di giovedì 30 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Arriva il gioco enigmistico del governo sui tamponi, ma a parte Antonella Viola e la Verità, gli altri muti. 05:00 Honk Kong, la polizia chiude l’ennesimo giornale. Esagerati? 07:07 Massimo Franco, che non è il ministro, ma il giornalista del Corriere, confonde nel suo fondo la democrazia con il protagonismo. 10:20 L’ennesima intervista di Brunetta sul Messaggero che ci dice che “la sfida la stiamo vincendo a colpi di vaccini”. Ci vuole coraggio! 11:44 Sallusti su Libero contro i no vax che “invadono” hub e farmacie per i tamponi. 14:09 Gigante Giuseppesulla Verità, che non ci sta. Non ci sta al fatto che la morte del suo ospite, Mario da, sia stata strombazzata dai giornalisti a la page. Solo Vittorio Feltri su Libero prende le sue difese. I moralisti lo invitano in tv, per poi ridergli dietro. Grande ...