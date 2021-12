Realizzata la prima abitazione ecosostenibile stampata in 3D: è interamente in terra cruda (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le notizie sui mutamenti climatici stanno facendo molto parlare, ma per contrastarli serve concretezza. Quanto fatto da un architetto nato a Palermo ne è un esempio. Lo studio Mario Cucinella Architects da lui fondato, ha collaborato con la WASP, società operante nel settore delle stampanti 3D. Tecla – Technology and Clay, totalmente Made in Italy, consiste in un’abitazione ecosostenibile ed è Realizzata con l’ausilio della stampa in 3D, la prima nel suo genere. Casa ecosostenibile stampata in 3D, una risposta al clima che cambia Si chiama Tecla, come la città-cantiere del romanzo calviniano, Le città invisibili. Il modello è solo un punto di partenza, un punto da cui iniziare a fondare un nuovo capitolo nella storia dell’edilizia. Come si legge sul sito di Wasp, il capitolo si è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le notizie sui mutamenti climatici stanno facendo molto parlare, ma per contrastarli serve concretezza. Quanto fatto da un architetto nato a Palermo ne è un esempio. Lo studio Mario Cucinella Architects da lui fondato, ha collaborato con la WASP, società operante nel settore delle stampanti 3D. Tecla – Technology and Clay, totalmente Made in Italy, consiste in un’ed ècon l’ausilio della stampa in 3D, lanel suo genere. Casain 3D, una risposta al clima che cambia Si chiama Tecla, come la città-cantiere del romanzo calviniano, Le città invisibili. Il modello è solo un punto di partenza, un punto da cui iniziare a fondare un nuovo capitolo nella storia dell’edilizia. Come si legge sul sito di Wasp, il capitolo si è ...

