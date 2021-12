Problemi per Apple, il dramma di 250 operaie e le condizioni di lavoro inaccettabili in terra indiana (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo scorso 15 dicembre le operaie impegnate nella fabbricazione di prodotti Apple sono finite in ospedale ed è scattata una veemente protesta. In seguito agli attriti tra Washington e Pechino, Apple ha cercato di spostare buona parte della propria produzione dalla Cina all’India. Che le grosse aziende delocalizzino il lavoro in Asia o in Paesi più poveri non è certo una novità, come non è certo sconosciuto il problema del rispetto dei diritti dei lavoratori in certe zone del mondo. Di recente le oltre 30.000 operaie impegnate nello stabilimento industriale della Foxconn nel sud dell’India, azienda su cui Apple fa affidamento per la produzione degli iPhone 13, hanno scioperato in massa costringendo l’azienda a chiudere i battenti per un periodo di tempo non ancora stabilito. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo scorso 15 dicembre leimpegnate nella fabbricazione di prodottisono finite in ospedale ed è scattata una veemente protesta. In seguito agli attriti tra Washington e Pechino,ha cercato di spostare buona parte della propria produzione dalla Cina all’India. Che le grosse aziende delocalizzino ilin Asia o in Paesi più poveri non è certo una novità, come non è certo sconosciuto il problema del rispetto dei diritti dei lavoratori in certe zone del mondo. Di recente le oltre 30.000impegnate nello stabilimento industriale della Foxconn nel sud dell’India, azienda su cuifa affidamento per la produzione degli iPhone 13, hanno scioperato in massa costringendo l’azienda a chiudere i battenti per un periodo di tempo non ancora stabilito. ...

