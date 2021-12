Lazio, in arrivo un rinnovo: il calciatore firmerà fino al 2025! (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Lazio è vicina ad un rinnovo di contratto. Il calciatore infatti sarebbe prossimo alla firma del suo nuovo accordo con la maglia biancoceleste. In particolare si tratterebbe di un triennale – ovvero sino al giugno 2025. Sarri vuole cercare di blindare il suo gioiello della fascia e fare in modo di evitare qualsiasi assalto da parte di altre squadre italiane e non nelle prossime sessioni di mercato. L’ex allenatore della Juventus fra le tante ci tiene molto al giocatore in questione! Lazio, il calciatore è pronto a firmare: Marusic sarà biancoceleste fino al 2025! Lazio, Sarri, rinnovo A darne la notizia è il blog LaLazioSiamoNoi.it. Adam Marusic è prossimo a firmare il rinnovo di contratto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laè vicina ad undi contratto. Ilinfatti sarebbe prossimo alla firma del suo nuovo accordo con la maglia biancoceleste. In particolare si tratterebbe di un triennale – ovvero sino al giugno 2025. Sarri vuole cercare di blindare il suo gioiello della fascia e fare in modo di evitare qualsiasi assalto da parte di altre squadre italiane e non nelle prossime sessioni di mercato. L’ex allenatore della Juventus fra le tante ci tiene molto al giocatore in questione!, ilè pronto a firmare: Marusic sarà biancocelesteal, Sarri,A darne la notizia è il blog LaSiamoNoi.it. Adam Marusic è prossimo a firmare ildi contratto ...

