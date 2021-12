Ha partecipato a Vite al Limite insieme a suo fratello: pesava più di 300 kg, incredibile quello che è successo dopo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite, l’ha fatto insieme a suo fratello: pesava 300 kg, ma sapete cos’è successo dopo? Chi l’ha detto che il percorso a Vite al Limite deve essere forzatamente affrontato da solo? C’è chi, infatti, decide di prendere parte al programma di TLC singolarmente perché ne sente l’esigenza. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando ha deciso di partecipare aal, l’ha fattoa suo300 kg, ma sapete cos’è? Chi l’ha detto che il percorso aaldeve essere forzatamente affrontato da solo? C’è chi, infatti, decide di prendere parte al programma di TLC singolarmente perché ne sente l’esigenza. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GPTurchi : RT @ChanceGardiner: Le vostre vite sono in mano a 'scienziati' come il Dr. Gorini che ha partecipato al 'VACClNO' di AstraZeneca, che non s… - giordi63 : RT @ChanceGardiner: Le vostre vite sono in mano a 'scienziati' come il Dr. Gorini che ha partecipato al 'VACClNO' di AstraZeneca, che non s… -