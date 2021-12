Ffp2 a scuola, costose e introvabili, ma i presidi le chiedono per docenti e alunni: più necessarie che sui bus (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ffp2 a scuola: i nodi da sciogliere ingarbugliano la matassa per quel che concerne la realtà scuola su costi, reperibilità e tempi. Le polemiche che travolgono il governo su una gestione della pandemia relativa a trasporto pubblico e istituti scolastici imperversano ormai da tempo. Addetti ai lavori e famiglie lamentano da molto una gestione se non proprio inefficace, comunque poco accorta e sollecita nei confronti di due settori nevralgici. Due target sensibili nel mirino di virus e contagi. In risposta arriva dall’esecutivo il decreto di Natale, che rende la Ffp2 obbligatoria nei mezzi pubblici. Nei teatri e nei cinema. Locali all’aperto e stadi, fino al termine dello stato di emergenza: che al momento è fissato al 31 marzo. Ffp2 a scuola: i nodi da sciogliere su costi, reperibilità ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021): i nodi da sciogliere ingarbugliano la matassa per quel che concerne la realtàsu costi, reperibilità e tempi. Le polemiche che travolgono il governo su una gestione della pandemia relativa a trasporto pubblico e istituti scolastici imperversano ormai da tempo. Addetti ai lavori e famiglie lamentano da molto una gestione se non proprio inefficace, comunque poco accorta e sollecita nei confronti di due settori nevralgici. Due target sensibili nel mirino di virus e contagi. In risposta arriva dall’esecutivo il decreto di Natale, che rende laobbligatoria nei mezzi pubblici. Nei teatri e nei cinema. Locali all’aperto e stadi, fino al termine dello stato di emergenza: che al momento è fissato al 31 marzo.: i nodi da sciogliere su costi, reperibilità ...

Advertising

adrianobiondi : Bianchi conferma: 10 gennaio si torna a scuola in presenza, no greenpass, no Ffp2 per alunni, no interventi straord… - Rott_Weilerin : @Mirko11747408 @giorgiogilestro Tolte le mascherine, purtroppo nella #Scuola siamo tutt* in trincea, senza aerazion… - vesproericino : @RaiNews Ma perchè se non puoi comprare le mascherine ffp2 non fanno entrare il figlio/a a scuola? #ilgovernodeimigliori ?? - tusciaweb : “Per la scuola chiederemo al ministro Bianchi mascherine Ffp2 gratis per tutti” Roma - “Per la scuola chiederemo a… - ariascontrosa : ma le ffp2 sono obbligatorie per la scuola? -