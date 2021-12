E’ finita tra Giorgia Lucini e Federico Loschi: “Gravi mancanze di rispetto” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo avere festeggiato il Natale l’annuncio di Giorgia Lucini: ha lasciato Federico Loschi, il papà dei suoi figli. Tante risate per scattare le foto del 25 dicembre e oggi il post più brutto. E’ finita tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e il suo compagno. Con un post su Instagram la Lucini ha confermato tutto e ha spiegato che non è la prima volta che la loro storia d’amore vive un periodo difficile ma che ogni volta lei è tornata sui suoi passi perché innamoratissima. Questa volta per Giorgia Lucini e Federico Loschi è diverso, lei rivela che ci sono state Gravi mancanze di rispetto, cose che non può dimenticare, non vuole dimenticare. Giorgia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo avere festeggiato il Natale l’annuncio di: ha lasciato, il papà dei suoi figli. Tante risate per scattare le foto del 25 dicembre e oggi il post più brutto. E’tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e il suo compagno. Con un post su Instagram laha confermato tutto e ha spiegato che non è la prima volta che la loro storia d’amore vive un periodo difficile ma che ogni volta lei è tornata sui suoi passi perché innamoratissima. Questa volta perè diverso, lei rivela che ci sono statedi, cose che non può dimenticare, non vuole dimenticare....

