Dolce con cioccolato e banane: ottimo per la dieta, è strepitoso!

Banana bread: il "pane" al cioccolato e banane divertente e dietetico. Il dessert che ti proponiamo oggi è pensato apposta per la prima colazione, è morbido e gustoso ed è Dolce ma non troppo, perché non contiene zuccheri aggiunti.

È a base di farina di avena, cacao amaro, datteri e banane.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari sono quelli che seguono:
- 120 grammi di farina di avena
- 60 grammi di farina di castagne
- due uova
- 80 grammi di cioccolato fondente
- 30 grammi di cacao amaro in polvere
- 50 ...

