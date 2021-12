Come interpretare i dati sui contagi (Di giovedì 30 dicembre 2021) 100mila nuovi positivi al giorno non sono allarmanti Come lo sarebbero stati un anno fa: ci dicono cose diverse, e per capire l'epidemia vale la pena sapere quali Leggi su ilpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) 100mila nuovi positivi al giorno non sono allarmantilo sarebbero stati un anno fa: ci dicono cose diverse, e per capire l'epidemia vale la pena sapere quali

Come interpretare i dati sui contagi Il Post Come interpretare i dati sui contagi 100mila nuovi positivi al giorno non sono allarmanti come lo sarebbero stati un anno fa: ci dicono cose diverse, e per capire l'epidemia vale la pena sapere quali ...

