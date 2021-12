Advertising

Agenzia_Ansa : Il Ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di tog… - alemolina24 : RT @Agenzia_Italia: La ????Cina ha chiesto ai calciatori di eliminare i tatuaggi - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La ????Cina ha chiesto ai calciatori di eliminare i tatuaggi - FGuardiella : Cina, i calciatori della Nazionale devono togliersi i tatuaggi - Agenzia_Italia : La ????Cina ha chiesto ai calciatori di eliminare i tatuaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Cina calciatori

ANSA Nuova Europa

...aidella Nazionale e ha chiesto a chi li ha di "toglierli", in un momento in cui il potere comunista intende porre fine a tendenze ritenute volgari. Dalla musica ai giochi online, la..., un paradiso perricoperti d'oro All'improvviso, dal 2015 in poi, lasi era trasformata nel paradiso per qualunque giocatore volesse guadagnare ingaggi pesanti e, perché no?, ...(ANSA) – PECHINO, 30 DIC – Il ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di “toglierli”, in un momento in cui il potere comunista intende ...Il ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di "toglierli", in un momento in cui il potere comunista intende porre fine a tendenze rite ...