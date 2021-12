AEW Dark 28.12.2021 – Episodio 123 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuova puntata di AEW Dark per la All Elite Wrestling dagli Universal Studios di Orlando. Una occasione per diversi atleti del roster e per nuovi arrivati, tra cui The Bunny, Wardlow, Anna Jay e tanti altri. Andiamo a vedere assieme i risultati. Risultati Dark: Anna Jay (w/ Tay Conti) batte Reka TehakaThe Blade (w/ The Bunny) batte Toa Liona Wardlow batte Casanova Diamante batte Shawna Reed Tony Nese batte Anthony Greene The Bunny (w/ The Blade) batte KiLynn King The Acclaimed battono Bear Country Skye Blue batte Ashley D’Amboise Orange Cassidy & Wheeler Yuta battono The Wingmen (Cezar Bononi & Peter Avalon) No Count Out, No DQ Match: Joey Janela (w/ Kayla Rossi) batte Sonny Kiss Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuova puntata di AEWper la All Elite Wrestling dagli Universal Studios di Orlando. Una occasione per diversi atleti del roster e per nuovi arrivati, tra cui The Bunny, Wardlow, Anna Jay e tanti altri. Andiamo a vedere assieme i risultati. Risultati: Anna Jay (w/ Tay Conti) batte Reka TehakaThe Blade (w/ The Bunny) batte Toa Liona Wardlow batte Casanova Diamante batte Shawna Reed Tony Nese batte Anthony Greene The Bunny (w/ The Blade) batte KiLynn King The Acclaimed battono Bear Country Skye Blue batte Ashley D’Amboise Orange Cassidy & Wheeler Yuta battono The Wingmen (Cezar Bononi & Peter Avalon) No Count Out, No DQ Match: Joey Janela (w/ Kayla Rossi) batte Sonny Kiss

