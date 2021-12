Udienza generale: qual è la differenza fondamentale tra Erode e San Giuseppe? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante l’Udienza generale, papa Francesco torna a parlare della Sacra Famiglia: la storia della fuga in Egitto offre un insegnamento significativo su come ci si debba comportare di fronte alle scelte radicali. Le prime vicende della vita di Gesù mettono a confronto due uomini diametralmente opposti: San Giuseppe ed Erode. Il giusto e il tiranno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante l’, papa Francesco torna a parlare della Sacra Famiglia: la storia della fuga in Egitto offre un insegnamento significativo su come ci si debba comportare di fronte alle scelte radicali. Le prime vicende della vita di Gesù mettono a confronto due uomini diametralmente opposti: Saned. Il giusto e il tiranno. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

