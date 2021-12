Traffico Roma del 29-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverdepartita validazione sulla A24-teramo code la Fiorentina è la tangenziale est e in uscita dalla capitale code da Togliatti a Tor Cervara code ancora per un incidente sulla tangenziale est verso San Giovanni della Tiburtina fino al bivio con la 24Teramo è alle porte diquelli per lavori da Castelno via di Decima in direzione del raccordo anulare incidente in viale Kent all’altezza di via Aldini ancora uno precedente su Viale Etiopia corrispondenza di viale Libia spigoli ha un senso unico alternato in via Flaminia tra via Bellagio via Frassineto in direzione di quest’ultima chiusa viale Somalia tra Largo Somalia via Fara Sabina via di Villa Chigi è via Felice anerio infine rimangono in vigore fino al 9 gennaio le fasce orarie durante le quali le ZTL sono attive centro ...