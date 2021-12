Toronto-Insigne, l’offerta di contratto: le cifre al netto delle tasse canadesi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Toronto-Insigne contratto quinquennale che prevede uno stipendio da 11,5 milioni di dollari Usa a stagione, pari ad euro: 5,7 milioni all'anno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 dicembre 2021)quinquennale che prevede uno stipendio da 11,5 milioni di dollari Usa a stagione, pari ad euro: 5,7 milioni all'anno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - federicocasotti : Vai al triplo dello stipendio in un Paese dalla qualità di vita altissima per te e per la famiglia, in un campionat… - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - NapoliCM : ???? Insigne via da Napoli? Giovinco confessa: 'A Toronto sono sicuri' ??? - infoitsport : Insigne fa bene ad accettare il Toronto, come Adl fa bene a continuare ad offrire 3 milioni l'anno - ilNapolista -