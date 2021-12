Terremoto a Creta di magnitudo 5.5. 'Scossa avvertita anche in Puglia'

Advertising

Corriere : Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 - LaStampa : Grecia, terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Creta - SkyTG24 : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.7 a Creta - ENRICO27218318 : RT @agenzia_nova: #Grecia Terremoto di magnitudo 5.5 a sud di #Creta - Marilenapas : RT @ilpost: C’è stato un terremoto di magnitudo 5.7 al largo dell’isola di Creta, che si è sentito fino in Egitto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Creta

Trema la Grecia . Alle 6.08 undi magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di, ad una profondità di circa 20 chilometri. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di ...Trema la . Alle 6.08 undi magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di , ad una profondità di circa 20 chilometri. Secondo ... Oltre che a, la scossa era stata avvertita in diverse altre isole, ...08:53Scossa di terremoto 5.5 a Creta: avvertita anche in alcune zone della Sicilia 08:53Concorso Prefettura 2022, bando da 180 posti: i requisiti, la scadenza, come presentare la domanda 08:48Un ...Registrata alle 7:08 ora locale (le 6:08 in Italia) e avvertita anche in Italia e in Egitto. Epicentro in mare ...