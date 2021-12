Sara Lemlem Ahmed, ancora nessuna notizia della donna scomparsa a Vigevano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ancora nessuna notizia di Sara Lemlem Ahmed, la donna olandese scomparsa da Vigevano tre settimane fa Si è allontanata da casa lo scorso 4 dicembre dopo una lite con il compagno e non ha più fatto ritorno. Sara Lemlem Ahmed, 40enne olandese di origine etiope, ha lasciato la sua abitazione di Vigevano, in provincia di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021)di, laolandesedatre settimane fa Si è allontanata da casa lo scorso 4 dicembre dopo una lite con il compagno e non ha più fatto ritorno., 40enne olandese di origine etiope, ha lasciato la sua abitazione di, in provincia di L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Giorno_Pavia : Vigevano, Sara Lemlem Ahmed scomparsa nel nulla da tre settimane - Silvja78 : Alla fine di tutto scopriremo che Sara Lemlem non si chiama nemmeno Sara Lemlem #chilhavisto - Martinandenna : Ma non è che Sara Lemlem non esiste?!? #chilhavisto - silviagiulia80 : x me Sara Lemlem ha raccontato un sacco di bugie #chilhavisto -