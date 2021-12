Omicron, Sileri: «Stiamo andando verso endemia». Cosa significa e la differenza con ?pandemia? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Stiamo andando verso il passaggio da pandemia a endemia». Come già successo la scorsa estate, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato come evolverà la... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «il passaggio da». Come già successo la scorsa estate, il sottosegretario alla Salute Pierpaoloha spiegato come evolverà la...

Advertising

TgLa7 : ++ #Omicron, #Sileri: 'Rivedere quarantena ma non subito ++ Omicron oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese' - Te_Ti_2020 : #Capodanno2022 #70mila agenti in campo per multare clienti e gestori. Così il #Viminale tenta di bloccare #Pandemia… - msn_italia : Omicron, Sileri: «Stiamo andando verso endemia». Cosa significa e la differenza con “pandemia” - MarcelloAtanas : RT @petunianelsole: Sileri: 'Con Omicron stiamo andando verso endemia, quindi niente panico'. - MilenaPapale : Ma va??? Omicron, Sileri: «Stiamo andando verso endemia». Cosa significa e la differenza con 'pandemia' -