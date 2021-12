In terapia intensiva sette pazienti su dieci non sono vaccinati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mentre la variante Omicron si fa sempre più predominante, e il governo pensa a una nuova stretta, che potrebbe arrivare già oggi dopo il Consiglio dei ministri previsto per questo pomeriggio, sette ricoveri su dieci in terapia intensiva riguardano pazienti non vaccinati, più precisamente il 71 per cento. È uno dei principali dati evidenziati dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere che ha condotto oggi un'indagine su 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio, considerando una popolazione ospedaliera di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici. Il documento della Fiaso mostra ancora una volta come il vaccino rappresenti il principale strumento per prevenire gli effetti più gravi del virus, oltre ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mentre la variante Omicron si fa sempre più predominante, e il governo pensa a una nuova stretta, che potrebbe arrivare già oggi dopo il Consiglio dei ministri previsto per questo pomeriggio,ricoveri suinriguardanonon, più precisamente il 71 per cento. È uno dei principali dati evidenziati dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere che ha condotto oggi un'indagine su 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio, considerando una popolazione ospedaliera di 1.478adulti e 66 pediatrici. Il documento della Fiaso mostra ancora una volta come il vaccino rappresenti il principale strumento per prevenire gli effetti più gravi del virus, oltre ...

Advertising

sbonaccini : Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva in Emilia-Romagna non è vaccinato. Nonostante il rapporto tra non vaccin… - LaStampa : Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva - GiovaQuez : Aaroi-Emac all’Adnkronos Salute: “Abbiamo ancora 3-4 settimane. E' il tempo che passa tra un contagio, la progressi… - CavazzaStefania : RT @Fiaso_it: ??#OspedalisentinellaFiaso, a dicembre +46% ricoverati non vaccinati mentre l’aumento dei vaccinati si ferma al 19%. In terapi… - GNN1960 : RT @BonomiAllegra: @LaStampa Ma cosa ci fanno i vaccinati in terapia intensiva? -

Ultime Notizie dalla rete : terapia intensiva Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 dicembre Per quanto riguarda i ricoveri risultano 1.167 in area non critica (+117) e 180 (+15) in terapia intensiva.

Nuovo record contagi in Veneto, 8.666 in un giorno Numeri ugualmente preoccupanti sul fronte ospedaliero: sono 1.290 i ricoverati in area medica (+126), e 190 quelli in terapia intensiva

Covid, la Germania dà la precedenza ai vaccinati in terapia intensiva La Stampa In terapia intensiva sette pazienti su dieci non sono vaccinati Sale la pressione ospedaliera e a dicembre aumentano tra i novax anche i ricoveri ordinari per Covid: più 46 per cento. Mentre nell'ultima settimana risulta in crescita anche il numero dei bambini in ...

Coronavirus: in Umbria 3.171 positivi e 122 ricoverati Il contagio oramai imperversa nella regione, anche se a confortare è il basso numero di pazienti in terapia intensiva; nella Media Valle del Tevere i Comuni con più contagi sono Marsciano, Todi e Deru ...

Per quanto riguarda i ricoveri risultano 1.167 in area non critica (+117) e 180 (+15) inNumeri ugualmente preoccupanti sul fronte ospedaliero: sono 1.290 i ricoverati in area medica (+126), e 190 quelli inSale la pressione ospedaliera e a dicembre aumentano tra i novax anche i ricoveri ordinari per Covid: più 46 per cento. Mentre nell'ultima settimana risulta in crescita anche il numero dei bambini in ...Il contagio oramai imperversa nella regione, anche se a confortare è il basso numero di pazienti in terapia intensiva; nella Media Valle del Tevere i Comuni con più contagi sono Marsciano, Todi e Deru ...