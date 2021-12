Covid, Asl Napoli 2 Nord attiva due nuovi caselli tampone: Acerra e Monteruscello (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per ridurre i grandi flussi di auto che hanno bloccato la viabilità presso gli ospedali di Pozzuoli e di Giugliano l’Asl Napoli 2 Nord nelle ultime 24 ore ha attivato due nuovi caselli tampone, di cui uno ad Acerra ed un secondo a Pozzuoli/Monteruscello. E’ quanto informa una nota diffusa dall’Asl Napoli 2 Nord. Nei giorni scorsi, soprattutto a Giugliano dove l’ospedale è collocato in pieno centro, si sono registrati notevoli disagi con la viabilità completamente paralizzata, con difficoltà per tutti gli altri utenti sia per raggiungere l’ospedale San Giuliano che il presidio ex Inam dove ci sono gli ambulatori specialistici. L’altro giorno il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha scritto ai vertici dell’Asl ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per ridurre i grandi flussi di auto che hanno bloccato la viabilità presso gli ospedali di Pozzuoli e di Giugliano l’Aslnelle ultime 24 ore hato due, di cui uno aded un secondo a Pozzuoli/. E’ quanto informa una nota diffusa dall’Asl. Nei giorni scorsi, soprattutto a Giugliano dove l’ospedale è collocato in pieno centro, si sono registrati notevoli disagi con la viabilità completamente paralizzata, con difficoltà per tutti gli altri utenti sia per raggiungere l’ospedale San Giuliano che il presidio ex Inam dove ci sono gli ambulatori specialistici. L’altro giorno il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha scritto ai vertici dell’Asl ...

Advertising

GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positivi… - Corriere : ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necess… - Etrurianews : VITERBO - Quattrocentotrentadue casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, da… - heiashton : @SNAPOLI24 “Nessun fondamento” eppure asl ha deciso di esporsi nonostante i due casi covid siano in paesi abbastanza distanti da Napoli?? -