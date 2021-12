Chiuso l’hub di Matierno, code e polemiche negli altri centri della city (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Monica De Santis Ancora code e disagi dinanzi agi Hub vaccinali non solo a Salerno città, ma anche in provincia, ed in particolare a Pontecagnano e Battipaglia. Ancora code e polemiche, mentre l’Asl cerca di correre ai ripari aumentando i giorni e gli orari di somministrazioni e altri sindaci di comuni vicini attivano piattaforme di prenotazioni comunali. A Sant’Eustachio dopo la rissa registrata nel pomeriggio di lunedì, ieri la situazione era leggermente più tranquilla, nonostante le centinaia di persone in attesa della somministrazione del vaccino… “Purtroppo manca l’organizzazione, perchè a Sant’Eustachio si deve andare alcune ore prima per prendere il numero e poi tornare a fare il vaccino. Ma molte persone una volta preso il numero non vanno via e restano in attesa e quindi si creano ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Monica De Santis Ancorae disagi dinanzi agi Hub vaccinali non solo a Salerno città, ma anche in provincia, ed in particolare a Pontecagnano e Battipaglia. Ancora, mentre l’Asl cerca di correre ai ripari aumentando i giorni e gli orari di somministrazioni esindaci di comuni vicini attivano piattaforme di prenotazioni comunali. A Sant’Eustachio dopo la rissa registrata nel pomeriggio di lunedì, ieri la situazione era leggermente più tranquilla, nonostante le centinaia di persone in attesasomministrazione del vaccino… “Purtroppo manca l’organizzazione, perchè a Sant’Eustachio si deve andare alcune ore prima per prendere il numero e poi tornare a fare il vaccino. Ma molte persone una volta preso il numero non vanno via e restano in attesa e quindi si creano ...

