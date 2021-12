Stretta sui contanti, dal 2022 tetto fissato a 1.000 euro (Di martedì 28 dicembre 2021) Stretta in arrivo per quanto riguarda i contanti. A partire dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà dagli attuali 2 mila a mille euro. I nuovi paletti per i pagamenti cash – scrive Il Sole 24 Ore – sono stati previsti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. Il provvedimento ha fissato due L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 dicembre 2021)in arrivo per quanto riguarda i. A partire dal 1° gennaio, ilscenderà dagli attuali 2 mila a mille. I nuovi paletti per i pagamenti cash – scrive Il Sole 24 Ore – sono stati previsti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. Il provvedimento hadue L'articolo

Advertising

Tg3web : Nell'Afghanistan dei talebani nuova stretta sui diritti delle donne. Scatta il divieto di fare viaggi oltre i 70 ch… - Agenzia_Ansa : Dal 1 gennaio stretta sui pagamenti in contanti: il tetto scende a mille euro dagli attuali duemila #ANSA - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stretta sui contanti, dal 2022 tetto fissato a 1.000 euro: Stretta in arrivo per quanto riguarda… - CalcioFinanza : Stretta sui contanti, dal 2022 tetto fissato a 1.000 euro - SettenewsWeb : Arriva una nuova stretta sui pagamenti in contante, dall’1 gennaio, come previsto dal decreto fiscale del 2020, ema… -