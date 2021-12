Steven Zhang e l’Italia: possibile ritorno per la Supercoppa Italiana (Di martedì 28 dicembre 2021) Steven Zhang programma il ritorno in Italia Assente dal mese di maggio, Steven Zhang ha rimandato il suo ritorno in Italia per via delle rigide regole cinesi sulla quarantena vista l’emergenza Coronavirus. Il presidente nerazzurro ha voglia di tornare a dimostrare la sua vicinanza alla squadra e starebbe progettando un ritorno nel nostro Paese per gennaio e in particolare per assistere alla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. “L’Inter campione d’Italia e prima in classifica dovrà partire col piede giusto per non farsi andare di traverso il panettone e chissà che a dar manforte alla squadra non ci sia anche Steven Zhang. Il presidente il 20 dicembre scorso, in via telematica, ha ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)programma ilin Italia Assente dal mese di maggio,ha rimandato il suoin Italia per via delle rigide regole cinesi sulla quarantena vista l’emergenza Coronavirus. Il presidente nerazzurro ha voglia di tornare a dimostrare la sua vicinanza alla squadra e starebbe progettando unnel nostro Paese per gennaio e in particolare per assistere alla finale dicontro la Juventus. “L’Inter campione d’Italia e prima in classifica dovrà partire col piede giusto per non farsi andare di traverso il panettone e chissà che a dar manforte alla squadra non ci sia anche. Il presidente il 20 dicembre scorso, in via telematica, ha ...

