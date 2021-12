Quirinale: Renzi, ‘Io ago della bilancia? Chi scrive di me non ne ha azzeccata una’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Sul Quirinale leggo i soliti retroscena di chi diceva che, nel 2015, avrei scelto il nome del Presidente con Berlusconi e di chi, nel 2021, diceva che avrei chiuso con Conte per un ministero in più. Questi profeti del nostro tempo dicono che io voglio fare l’ago della bilancia”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Sulleggo i soliti retroscena di chi diceva che, nel 2015, avrei scelto il nome del Presidente con Berlusconi e di chi, nel 2021, diceva che avrei chiuso con Conte per un ministero in più. Questi profeti del nostro tempo dicono che io voglio fare l’ago”. LoMatteonella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaStampa : Miccichè: “Ho chiesto a Renzi se voterebbe per Berlusconi al Quirinale, mi da detto sì” - TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'Io ago della bilancia? Chi scrive di me non ne ha azzeccata una'... - LuisaPozzoni : RT @La7tv: #tagada Renzi e Salvini, Gomez (Il Fatto): 'L'accordo tra i due potrebbe nascere sul Quirinale' - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Renzi e Salvini, Gomez (Il Fatto): 'L'accordo tra i due potrebbe nascere sul Quirinale' - eughen61 : Quindi, se i centristi in Parlamento dovessero eleggere Berlusconi al #Quirinale, la responsabilità non sarà loro,… -