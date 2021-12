Moving Out gratis per 24 su Epic Games (Di martedì 28 dicembre 2021) Moving Out è il gioco d’avventura in regalo per le prossime 24 ore sullo store di Epic Games iscrivendoti e scaricando l’installer sul tuo PC potrai giocarci dove e quando vuoi. Il modo migliore per festeggiare il Natale, con doni molto graditi che possono aiutarci a passare ore di divertimento durante le festività. Come lo scorso anno, Epic Games nel periodo natalizio offre giochi gratis per PC Windows ogni giorno fino al 6 gennaio 2022. Anche se non hai intenzione di giocare a queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in un secondo momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare i giochi gratis messi a disposizione ogni settimana occorre registrarsi su ... Leggi su pantareinews (Di martedì 28 dicembre 2021)Out è il gioco d’avventura in regalo per le prossime 24 ore sullo store diiscrivendoti e scaricando l’installer sul tuo PC potrai giocarci dove e quando vuoi. Il modo migliore per festeggiare il Natale, con doni molto graditi che possono aiutarci a passare ore di divertimento durante le festività. Come lo scorso anno,nel periodo natalizio offre giochiper PC Windows ogni giorno fino al 6 gennaio 2022. Anche se non hai intenzione di giocare a queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in un secondo momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare i giochimessi a disposizione ogni settimana occorre registrarsi su ...

