Morto Hugo Maradona | fratello minore di Diego

(Di martedì 28 dicembre 2021) NAPOLI – . Un infarto l'ha colto a Monte di Procida, a soli 52 anni, nella sua casa.va via un anno dopo il campione di famiglia, che lui poche settimane fa aveva anche celebrato a Napoli con il club azzurro che oggi lo ha ricordato sul proprio L'articolo proviene da Webmagazine24.

Poco prima dell'ora di pranzo, è arrivata la notizia che ha sconvolto nuovamente il mondo del calcio: èMaradona , fratello minore di Diego Maradona ed ex calciatore. Aveva 52 anni....Maradona, fratello del campione Èquesta mattinaMaradona, fratello minore di Diego Armando Maradona . Ex calciatore, sarebbein seguito ad un arresto cardiaco, nella sua ...il Hugo Maradona Viveva a Flegrea, in provincia di Napoli ed è stato tradito dal suo cuore martedì mattina mentre era a casa. L'argentino era il più ...Domani, 29 dicembre, si terranno a Napoli i funerali di Hugo Maradona, fratello di Diego, morto stamattina nella sua casa di Monte di Procida ...