L' insensatezza di chi equipara inazione climatica e razzismo

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una curiosa disavventura è occorsa al Guardian: qualche settimana fa un servizio dell’allegato Saturday ritraeva attivisti di vario genere, ciascuno col proprio bravo cartello di protesta, salvo una di Extinction Rebellion che appariva ammanettata. A seguito delle rimostranze dell’interessata, il Guardian ha ora dovuto pubblicare un errata corrige in cui specificare quanto sarebbe stato scritto sul cartello mai fotografato: “”. Interessante equazione, che l’insistenza dell’interessata rende vieppiù rimarchevole in quanto la corrobora con l’intima persuasione dell’intrinseca sensatezza, quando non profondità, di una sesquipedale cazzata del genere. “” significa infatti: o che i perpetratori del danno ambientale sono gli stessi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : insensatezza chi

Il Foglio

... ergo le due azioni sono equiparabili in quanto parimenti condannabili da un giudizio etico; ad esempio, io non sopporto némena le mani nésbraita al ristorante, ergo sbraitare al ristorante ...Durante tutta la partita, l', la miseria, l'umanità si rivelano tragicomicamente. Lo ...Piano A partire dal 6 agosto 2021 è consentito l'accesso ai luoghi di spettacolo esclusivamente a...È quanto propaganda un'attivista di Extinction Rebellion. Fosse vero ci dovremmo tranquillizzare: la fine del mondo non discriminerà più nessuno ...PESARO - In un percorso che attraversa il senso della parola di Rainer Maria Rilke, la chiesa dell’Annunziata di Pesaro ospita (da oggi, 6 dicembre, all’8, inizio alle ore ...