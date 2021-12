La Torta superba | un dolce super goloso e cremoso con 3 sapori diversi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 dicembre 2021) Oggi vi proponiamo una ricetta diversa dal solito. Si tratta di unaparticolarmente gustosa con una consistenza più croccante fuori, ma delicata e morbida all’interno. Un sapore unico che una volta assaggiato non potrete più farne a meno. E’ sicuramente unche dovete provare una volta nella vita. Di seguito per voi l’elenco dettagliato degli ingredienti e le istruzioni necessarie per la sua realizzazione. Ingredienti per la crema 1 tuorlo d’uovo 60 gr di zucchero 1 lt di latte 45 gr di amido di mais 20 gr di burro con sale Ingredienti per la2 tuorli d’uovo 300 gr di farina 240 gr di zucchero 60 gr di burro con sale 3 albumi 14 gr di lievito per dolci Topping Ingredienti 395 gr di latte condensato 100 g di cocco grattugiato Procedimento Prendete una pentola con i bordi alti e versate all’interno un ...