Guida ai murales di Milano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 dicembre 2021) «L’unico viaggio impossibile è quello che decidi di non iniziare». Fatta eccezione per il periodo di pandemia che stiamo vivendo, se si vuole intendere la frase nel suo senso più letterale, non c’è verità più grande di questa: e lo sapeva bene la travel blogger Fraintesa, al secolo Francesca Barbieri, scomparsa prematuramente a causa di una terribile malattia, e a cuinon solo ha dedicato quest’anno un Ambrogino d’oro alla memoria, ma anche unin zona via Farini. L’opera della street artist SteReal raffigura Francesca che guarda lontano, con il mondo alle spalle, una visione del viaggio che accompagna il suo pensiero con cui abbiamo cominciato. Un meritato ricordo (emozionante per i tanti che conoscevano Fraintesa) che ora chiunque può notare all’uscita della fermata della metro lilla Monumentale. Vuole essere anche questo, spesso, lo ...