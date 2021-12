Fedez ha predetto il Covid | l’autoironia sui social per un vecchio brano

(Di martedì 28 dicembre 2021)hail? Ovviamente no, ma è ciò che alcuni fan svelano ironicamente su Tik Tok prendendo come esempio undel 2013 contenuto nel disco Sig. Brainwash – L’Arte Di Accontentare, terzo album in studio del rapper e imprenditore.hail? Su Tik Tok i fan diprendono come esempio ilCigno Nero, duetto con Francesca Michielin. Un verso della prima strofa recita: “Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere“ e ancora: “Vieni stammi vicina, sì ma a distanza d’insicurezza“.ci scherza su trovando le similitudini con la pandemia durante la quale, appunto, è consigliato indossare la mascherina e restare a distanza di sicurezza. A questo punto Federico ...

