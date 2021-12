Fatto Quotidiano: Serie A, sei società (tra cui la Lazio) rischiano lo stop al calciomercato (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, sei club di Serie A rischiano lo stop del calciomercato. Tra questi, anche la Lazio di Sarri e Lotito. “Da un documento interno visionato dal Fatto, risulta che all’ultimo monitoraggio ci sono ben 6 squadre che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno col mercato bloccato: si tratta di Lazio, Empoli, Bologna, Sassuolo, Genoa, Cagliari. Quasi una su tre non è in regola”. “Il dato viene dall’ultimo Consiglio federale in cui il presidente Gravina ha comunicato i risultati dei controlli, in segno di trasparenza”. Qualche settimana fa la Figc aveva abbassato l’indice di liquidità a 0,6 per dare una mano ai club in difficoltà, ma non è bastato. “Il blocco comunque può ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Secondo quanto scrive Il, sei club dilodel. Tra questi, anche ladi Sarri e Lotito. “Da un documento interno visionato dal, risulta che all’ultimo monitoraggio ci sono ben 6 squadre che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno col mercato bloccato: si tratta di, Empoli, Bologna, Sassuolo, Genoa, Cagliari. Quasi una su tre non è in regola”. “Il dato viene dall’ultimo Consiglio federale in cui il presidente Gravina ha comunicato i risultati dei controlli, in segno di trasparenza”. Qualche settimana fa la Figc aveva abbassato l’indice di liquidità a 0,6 per dare una mano ai club in difficoltà, ma non è bastato. “Il blocco comunque può ...

