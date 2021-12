Cadono calcinacci in via Boston, ferito bambino (Di martedì 28 dicembre 2021) Alcuni calcinacci sono caduti in strada dal balcone di un palazzo di via Boston a Torino.Sfiorato un bambino di due anni; trasportato all’ospedale Martini, le sue condizioni non preoccupano i sanitari. Sul posto sono intervenuti, oltre all’ambulanza, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’edificio, e le pattuglie della polizia municipale, che hanno chiuso la strada ed eseguito gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 28 dicembre 2021) Alcunisono caduti in strada dal balcone di un palazzo di viaa Torino.Sfiorato undi due anni; trasportato all’ospedale Martini, le sue condizioni non preoccupano i sanitari. Sul posto sono intervenuti, oltre all’ambulanza, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’edificio, e le pattuglie della polizia municipale, che hanno chiuso la strada ed eseguito gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Nuova Società.

