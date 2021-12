Udinese, Arslan: «Voglio rimanere qui. Mi piace giocare da play» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tolgay Arslan ha parlato a La Gazzetta dello Sport: le parole del giocatore dell’Udinese Tolgay Arslan ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le parole del giocatore dell’Udinese. SERIE – «Io sono solo felice, Voglio rimanere qui dove c’è una grande organizzazione. La Serie A è bellissima, un campionato forte, non vedevo l’ora di continuare a giocarci. Ora come ora non tornerei in Turchia. Il campionato italiano mi piace tantissimo e e Voglio restarci». RUOLO – «A me piace più giocare da play. In Turchia, al Besiktas, lo facevo nel 4-2-3-1. Qui ho giocato spesso da mezzala, ma ora Cioffi mi sta avvicinando di più a Walace. Anche se sono d’accordo con chi dice che il regista puro non esiste più. E’ il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tolgayha parlato a La Gazzetta dello Sport: le parole del giocatore dell’Tolgayha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le parole del giocatore dell’. SERIE – «Io sono solo felice,qui dove c’è una grande organizzazione. La Serie A è bellissima, un campionato forte, non vedevo l’ora di continuare a giocarci. Ora come ora non tornerei in Turchia. Il campionato italiano mitantissimo e erestarci». RUOLO – «A mepiùda. In Turchia, al Besiktas, lo facevo nel 4-2-3-1. Qui ho giocato spesso da mezzala, ma ora Cioffi mi sta avvicinando di più a Walace. Anche se sono d’accordo con chi dice che il regista puro non esiste più. E’ il ...

