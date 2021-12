Rientro in classe, Giannelli (ANP) vuole le mascherine FFp2 per tutti: “Evitiamo corse dell’ultimo momento” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Ritengo opportuno che le competenti autorità sanitarie riconsiderino l’utilizzo a scuola delle mascherine FFp2. Mi è ben chiaro che in passato il CTS ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Ritengo opportuno che le competenti autorità sanitarie riconsiderino l’utilizzo a scuola delle. Mi è ben chiaro che in passato il CTS ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Rientro in classe, Giannelli (ANP) vuole le mascherine FFp2 per tutti: “Evitiamo corse dell’ultimo momento” - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, intera classe in quarantena durante le feste di Natale dopo il tampone negativo… - devitocarmine : Vaccinati e soffocati... Io comunque propongo lo scafandro - SiciliaTV : Al ritorno in classe, venerdì 7 gennaio, altre scuole lunedì 10, la Struttura Commissariale dovrà... #covid… - zazoomblog : Studenti il rientro in classe sarà con le mascherine Ffp2 - #Studenti #rientro #classe #mascherine -