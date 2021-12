Juventus, spunta un nome a sorpresa per l’attacco: c’è stato un sondaggio! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il primo nome per l’attacco della Juventus a gennaio, per la Gazzetta dello Sport, resta quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Nelle ultime settimane però Federico Cherubini ha sondato anche altre piste, fra cui quella che porta ad Alexander Isak della Real Sociedad Alexander Isak, attaccanteClasse ’99, i report sullo svedese non sono stati tutti soddisfacenti e proprio per questo motivo il suo nome è rimasto in standby. La prossima estate, se il rebus centravanti non dovesse essere risolto a gennaio, Isak potrebbe però tornare nome buono per l’attacco bianconero del futuro. Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il primoperdellaa gennaio, per la Gazzetta dello Sport, resta quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Nelle ultime settimane però Federico Cherubini ha sondato anche altre piste, fra cui quella che porta ad Alexander Isak della Real Sociedad Alexander Isak, attaccanteClasse ’99, i report sullo svedese non sono stati tutti soddisfacenti e proprio per questo motivo il suoè rimasto in standby. La prossima estate, se il rebus centravanti non dovesse essere risolto a gennaio, Isak potrebbe però tornarebuono perbianconero del futuro.

