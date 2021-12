Il comune che farà fare i tamponi in farmacia soltanto ai residenti (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’impennata dei contagi e la conseguente corsa al tampone per i contatti stretti dei positivi sta causando code da record nelle strutture adibite a svolgere i test. File ai drive in delle aziende sanitarie locali per fare i tamponi molecolari, ma anche le farmacie che si affidano agli antigenici (i cosiddetti “test rapidi”) sono prese d’assalto. Per questo motivo Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, piccolo comune a sud ovest di Milano, ha deciso che soltanto i residenti potranno testarsi all’interno del paese, ponendo un freno alle “migrazioni” dal capoluogo lombardo. “Vista la situazione di disagio degli ultimi giorni – ha spiegato Pruiti – con code e attese lunghissime e sentiti farmacisti, infermieri e volontari, abbiamo deciso di riservare dal primo di gennaio il servizio di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’impennata dei contagi e la conseguente corsa al tampone per i contatti stretti dei positivi sta causando code da record nelle strutture adibite a svolgere i test. File ai drive in delle aziende sanitarie locali permolecolari, ma anche le farmacie che si affidano agli antigenici (i cosiddetti “test rapidi”) sono prese d’assalto. Per questo motivo Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, piccoloa sud ovest di Milano, ha deciso chepotranno testarsi all’interno del paese, ponendo un freno alle “migrazioni” dal capoluogo lombardo. “Vista la situazione di disagio degli ultimi giorni – ha spiegato Pruiti – con code e attese lunghissime e sentiti farmacisti, infermieri e volontari, abbiamo deciso di riservare dal primo di gennaio il servizio di ...

