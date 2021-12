Gianmaria Antinolfi e Alessandro a confronto | scatta un gesto inaspettato VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Basciano si confrontano in sauna riguardo la modella Sophie Codegoni. Ecco cos’è accaduto in Casa L’imprenditore campanosi è confrontato con il giovaneBasciano entrato nella Casa più spiata d’Italia poco prima di Natale. La sua presenza in Casa ha sconvolto gli equilibri,stava per conquistare la giovane Sophie Codegoni quando è entrato Basciano ed ha rivoluzionato tutto. Sophie infatti in queste ultime settimane si è mostrata interessata al nuovo concorrente, tale da scaturire alcune discussioni con la princess Jessica Selassié anch’essa interessa al bel Basciano.dopo il chiarimento con Sophie ha scelto di viversi nella Casa solo come amici e sta proseguendo la sua ...