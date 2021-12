Covid in Campania: quattordici vittime e balzo dei ricoveri (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 14, di cui otto nelle ultime 48 ore e sei risalenti ai giorni precedenti, le nuove vittime del Covid censite nel bollettino dell’Unità di crisi. Tra i dati, spicca il balzo dei ricoveri: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 36 (+7), quelli in degenza salgono a 516 (+23). I nuovi casi sono 22.291 su 30.187 test esaminati: il tasso di incidenza è del 7,58%, in calo rispetto al giorno precedente (8,53) quando i tamponi erano stati solo 18mila. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 2.291 Test: 30.187 Deceduti: 8 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 14, di cui otto nelle ultime 48 ore e sei risalenti ai giorni precedenti, le nuovedelcensite nel bollettino dell’Unità di crisi. Tra i dati, spicca ildei: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 36 (+7), quelli in degenza salgono a 516 (+23). I nuovi casi sono 22.291 su 30.187 test esaminati: il tasso di incidenza è del 7,58%, in calo rispetto al giorno precedente (8,53) quando i tamponi erano stati solo 18mila. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 2.291 Test: 30.187 Deceduti: 8 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: ...

Advertising

ilriformista : Il bimbo, di soli 3 giorni, ricoverato a Roma dopo ore passate a cercare un posto libero negli ospedali campani: è… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - anteprima24 : ** Covid in #Campania: quattordici vittime e balzo dei ricoveri ** - salernotoday : Covid-19, 2.291 nuovi contagi e 14 decessi: il bollettino regionale -