Covid, aumentano t. intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 9%. I DATI (Di lunedì 27 dicembre 2021) Crescono i ricoverati in rianimazione: sono 1.126, 37 in più del giorno prima. In aumento anche i ricoveri negli altri reparti: sono 9.723, cioè 503 in più di ieri. In 24 ore 30.810 nuovi casi su 343.968 tamponi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 dicembre 2021) Crescono i ricoverati in rianimazione: sono 1.126, 37 in più del giorno prima. In aumento anche inegli altri reparti: sono 9.723, cioè 503 in più di ieri. In 24 ore 30.810 nuovi casi su 343.968 tamponi

