Canale 5 racconta «Napoleone Nel nome dell’Arte» con Jeremy Irons

(Di lunedì 27 dicembre 2021)in Piazza Duomo a Milano Serata in costume per5. Dopo il debutto della serie Sissi, domani andrà in scena «. Nel». Volto e voce narrante del docufilm, l’attore Premio Oscar, che parlerà dall’interno del Duomo di Milano, dove un’orchestra riproporrà per la prima volta il Te Deum dell’incoronazione di Bonaparte, e dalle sale della Biblioteca Braidense. La vicenda disaràta anche in Egitto, tra le Piramidi; a Roma, al Museo Pio Clementino e ai Capitolini; a Parigi, al Louvre, a Notre-Dame, a La Madeleine, a l’Arc de Triomphe, a Place Vendôme, al Castello di Fontainebleau, a Les Invalides; in Toscana, a San Miniato e all’Isola d’Elba. A 200 ...

Advertising

Adriana_Lori : RT @ItalyMFA: Il processo di generazione dell’energia ha ispirato il lavoro di #NamsalSiedlecki che ci racconta le impressioni avute dalla… - ItalyinOsaka : RT @ItalyMFA: Il processo di generazione dell’energia ha ispirato il lavoro di #NamsalSiedlecki che ci racconta le impressioni avute dalla… - guscabin : RT @granmartello: CACCIAVITI racconta l'arte attraverso i secoli utilizzando un concetto che caratterizza un periodo storico o un movimento… - granmartello : RT @granmartello: CACCIAVITI racconta l'arte attraverso i secoli utilizzando un concetto che caratterizza un periodo storico o un movimento… - cauz_ : Intanto sulla televisione fiamminga c'è Florian Vermeersch che racconta come ha trascorso le festività natalizie. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale racconta

DavideMaggio.it

... "Sissi" approda in televisione come serie tv in onda su5 (e in streaming su Mediaset ... Proprio come altre pellicole famose, la serie "Sissi"la vera storia della celebre principessa, ...Sergio Petercon amarezza una Milano periferica, terra abbandonata al degrado e i dettagli vissuti ... garage e parcheggi; mezzi ovunque, sui marciapiedi, sul ciglio pericolante del, ...Stasera in tv, martedì 28 dicembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 la nuova serie tv «Sissi», che racconta le vicende della principessa austriaca.Sissi serie, la nuova rappresentazione per il costume-drama più celebre di tutti i tempi, debutta in Italia stasera, in prima serata su Mediaset Canale 5 ...