Tournée 4 Trampolini 2021-2022: i favoriti. Ryoyu Kobayashi e Karl Geiger i più forti, ma attenzione agli outsider (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi è Santo Stefano, una giornata generalmente di festa. Tutti gli uomini del salto con gli sci, però, stanno affilando le armi in vista della Tournée dei 4 Trampolini, che prenderà il via dopodomani con la qualificazione alla prova sullo Schattenbergschanze di Oberstdorf. La storica manifestazione, popolarissima soprattutto nell’Europa Centrale, è ormai giunta alla sua 70ma edizione. Siamo dunque alle nozze di ferro tra gli appassionati e un evento di grandissimo prestigio, tanto che conquistare l’Aquila d’oro, ovvero il trofeo riservato al vincitore, è a tutti gli effetti uno dei successi più importanti conseguibili da un saltatore. Dunque, chi sono i favoriti dell’imminente appuntamento? Il primo nome a venire in mente è quello di Ryoyu Kobayashi, trionfatore dell’edizione 2018-19. Nella stagione ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi è Santo Stefano, una giornata generalmente di festa. Tutti gli uomini del salto con gli sci, però, stanno affilando le armi in vista delladei 4, che prenderà il via dopodomani con la qualificazione alla prova sullo Schattenbergschanze di Oberstdorf. La storica manifestazione, popolarissima soprattutto nell’Europa Centrale, è ormai giunta alla sua 70ma edizione. Siamo dunque alle nozze di ferro tra gli appassionati e un evento di grandissimo prestigio, tanto che conquistare l’Aquila d’oro, ovvero il trofeo riservato al vincitore, è a tutti gli effetti uno dei successi più importanti conseguibili da un saltatore. Dunque, chi sono idell’imminente appuntamento? Il primo nome a venire in mente è quello di, trionfatore dell’edizione 2018-19. Nella stagione ...

Advertising

OA_Sport : Calendario Tournée 4 Trampolini 2021-2022: programma, orari, tv, streaming - RSIsport : ? La Tournée dei quattro Trampolini si terrà nuovamente senza spettatori #RSISport - DavideSarti : RT @neveitalia: Tournée dei quattro trampolini: ci sarà pubblico (contingentato) per le due tappe austriache #skijumping #nordicski #21Dice… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Tournée dei quattro trampolini: ci sarà pubblico (contingentato) per le due tappe austriache #skijumping #nordicski #21Dice… - neveitalia : Tournée dei quattro trampolini: ci sarà pubblico (contingentato) per le due tappe austriache #skijumping #nordicski… -

Ultime Notizie dalla rete : Tournée Trampolini Salto con gli sci, gare a porte chiuse anche in Austria. Tutta la Tournée dei 4 Trampolini senza pubblico Un provvedimento che coinvolge anche tutti gli altri eventi di Coppa del Mondo in programma sul suolo austriaco, comprese le gare di sci alpino femminile di Lienz, Flachau e Zauchensee.

Calendario Tournée 4 Trampolini 2021 - 2022: programma, orari, tv, streaming Dunque, come godersi l'appuntamento in TV? TV " L'intera Tournée dei 4 trampolini sarà trasmessa integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport . Il canale su cui fare affidamento sarà ...

World University Championship Golf 2022 a Torino Tuttosport Un provvedimento che coinvolge anche tutti gli altri eventi di Coppa del Mondo in programma sul suolo austriaco, comprese le gare di sci alpino femminile di Lienz, Flachau e Zauchensee.Dunque, come godersi l'appuntamento in TV? TV " L'interadei 4sarà trasmessa integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport . Il canale su cui fare affidamento sarà ...