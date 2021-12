Sudafrica, la morte di Desmond Tutu: protagonista della fine dell’apertheid (Di domenica 26 dicembre 2021) Un grave lutto scuote il Sudafrica ed il mondo intero la morte dell’Arcivescovo anglicano Desmond Tutu uno dei protagonisti della fine dell’apartheid L’ex Primate della Chiesa anglicana dell’Africa Meridionale aveva 90 anni. Un triste notizia scuote le cronache della mattina del giorno di Santo Stefano, la morte, all’età di 90 anni, di Desmond Mpilo Tutu. Parliamo dell’Arcivescovo di rito anglicano, Premio Nobel per la Pace nel 1984 che, oltre alle opere religiose ed umanitarie, lascia la sua impronta nella Storia come uno dei protagonisti principali della fine dell’apertheid. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Obama a Che ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 dicembre 2021) Un grave lutto scuote iled il mondo intero ladell’Arcivescovo anglicanouno dei protagonistidell’apartheid L’ex PrimateChiesa anglicana dell’Africa Meridionale aveva 90 anni. Un triste notizia scuote le cronachemattina del giorno di Santo Stefano, la, all’età di 90 anni, diMpilo. Parliamo dell’Arcivescovo di rito anglicano, Premio Nobel per la Pace nel 1984 che, oltre alle opere religiose ed umanitarie, lascia la sua impronta nella Storia come uno dei protagonisti principali. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Obama a Che ...

BeppeGiulietti : RT @JLTouadi: Con la morte di Desmond Tutu si chiude un ciclo politico e sociale in Sudafrica, il ciclo dell’apartheid e dei suoi valoroso… - lulu28_lulu : RT @JLTouadi: Con la morte di Desmond Tutu si chiude un ciclo politico e sociale in Sudafrica, il ciclo dell’apartheid e dei suoi valoroso… - JLTouadi : Con la morte di Desmond Tutu si chiude un ciclo politico e sociale in Sudafrica, il ciclo dell’apartheid e dei suoi… - paolochiariello : #Juorno la morte di #DesmondTutu - juornoit : #Juorno la morte di #DesmondTutu -