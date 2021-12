Previsioni meteo | nuvole e pioggia a Santo Stefano ma bel tempo a Capodanno

(Di domenica 26 dicembre 2021) Cielo grigio nel terzo giorno delle feste natalizie e temperature in aumento. Domani il registro non cambia. Poi l'anticiclone dall'Africa renderà più calda la fine del 2021

Advertising

GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno e auguri da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi 26 dicembre - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Previsioni Meteo del Pomeriggio dì Domenica 26 Dicembre 2021 Periodico Daily #meteo #26dicembre - infoitinterno : Meteo: NUOVA SETTIMANA, Lunedì altra Perturbazione, poi arriva un'importante SVOLTA. Le Previsioni - il_piccolo : Meteo, a Trieste da borino a bora moderata in calo lunedì: ecco le previsioni fino al 29 dicembre - Marilenapas : RT @fanpage: Arriva la perturbazione di Santo Stefano -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo

Leper martedì 28 dicembre Sulle zone montane più interne variabile, dalla costa alle Prealpi cielo da nuvoloso a coperto. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura nelle ore ...Lunedì 27 dicembre Non cambiano leper lunedì 27 dicembre. Nord : ampi spazi di cielo ... Secondo l'attuale tendenza, nella notte di Capodanno nebbie diffuse e localmente fitte ...Le previsioni – Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si ...In pianura nebbie e nubi basse attenueranno l'ascesa termica con valori compresi tra 5°C e 8°C, comunque ben al di sopra della media ...